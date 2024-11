Ilgiorno.it - L’ergastolo a Impagnatiello, mamma Loredana e la sua ‘immensamente Giulia’: “Ho sempre davanti il suo sorriso”

Milano –Femiano, ladi Giulia Tramontano, è stata un esempio di coraggio, resilienza, garbo e grande umanità. Lo hanno ricordato le pm della procura, Alessia Menegazzo e Letizia Mannella e lo hanno condiviso anche tutti i dipendenti e i cancellieri dei dipartimenti di palazzo di Giustizia di Milano che ieri mattina hanno regalato alladi Giulia una pianta di rose bianche accompagnata da parole di profondo affetto per questa donna minuta capace di sopravvivere a un dolore inimmaginabile. È la prima volta che tutto il personale di un tribunale grande come quello di Milano, luogo di dolore, soprattutto la Corte D’Assise, si stringe in un abbraccio cosi forte. Ladi Giulia non ha mai mancato a una udienza e con coraggio qualche mese fa ha testimoniato per oltre due ore raccontando in aula chi era sua figlia.