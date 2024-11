Tvzap.it - Jannik Sinner, clamoroso: la brutta notizia per lui dopo la vittoria

: laper luila– È un indiscusso numero uno, un talento puro, un fuoriclasse. L'anno che sta per concludersi è stato straordinario per. Nel 2024 il giovane ha perso solamente 6 delle 76 partite che ha giocato (7 se si considera il ritiro dal torneo di Madrid prima di affrontare Félix Auger-Aliassime lo scorso maggio). Il giovane ha vinto quindi circa il 92 per cento delle partite, una percentuale abbastanza straordinaria e con pochi precedenti nella storia del tennis. Nonostante questo,lain Coppa Davis, al giovane non sarà attribuito un importante riconoscimento. Unaper. : laper luilaL'ATP ha reso noti i nomi dei candidati agli Awards per la stagione 2024, tra questi non c'è quello del brillante, e nemmeno quello dei suoi allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi.