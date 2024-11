Unlimitednews.it - Italiano “Alzare il livello, col Lille ci proveremo”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Domani è molto importante, restano 4 partite e 12 punti a dispisizione: si può superare il turno, ci siamo ancora dentro e dobbiamo cercare di fare punti per poi giocare le prossime partite, sapendo che sono montagne da scalare. Domani cicon tutti i nostri mezzi”. Lo ha detto il tecnico del Bologna, Vincenzo, alla vigilia della sfida del Dall’Ara di Champions League contro i francesi del. “Ilè una squadra composta da calciatori forti e di, che in questo momento stanno facendo bene in campionato e Champions – ha aggiunto l’allenatore dei rossoblu, che schierarà domani in porta regolarmente Skorupski – Sarà una partita tostissima anche per come giocano, non fanno calcoli e sono aggressivi, mi aspetto una squadra sulla falsariga di quelle che abbiamo incontrato.