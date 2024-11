Anteprima24.it - Istituto Comprensivo Federico Torre: ipotesi prefabbricato per recuperare il tempo perduto

di lettura: 4 minutiUna variante nel programma per la: unal posto del cemento armato. Questa l’di soluzione che l’assessore comunale ai lavori pubblici Mario Pasquariello durante l’odierno ‘Question time’ a Palazzo Mosti ha illustrato con l’intento diil terrenonel corso di questi mesi nel progetto di abbattimento e ricostruzione dell’della zona alta della città. La nuova prospettiva per una vicenda che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro e scatenato durissime polemiche politiche sia dentro che fuori la sede istituzionale di governo della Città è emersa a seguito di una interrogazione all’Amministrazione presentata dal Consigliere comunale del Gruppo Misto Francesco Farese inerente il progetto di demolizione e ricostruzione della, ma illustrata in Aula dal consigliere Angelo Moretti di Civico 22, il quale ha voluto anche sottolineare come l’amministrazione non abbia mai chiarito la questione cruciale di un asserito aumento volumetrico dell’stesso all’atto della ricostruzione.