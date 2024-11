Panorama.it - Inverno in mostra

Un uomo minuscolo - pare una formica - sotto una sequoia, i cipressi calvi di una foresta antica, le terre danneggiate da inondazioni e incendi, i siti che producono energia nucleare, anziani nativi delle riserve Sioux con i visi cotti dal sole: ecco il mondo fragile eppure indistruttibile documentato nellaMitch Epstein - American Nature, in corso alle Gallerie d’Italia, Museo di Intesa Sanpaolo a Torino fino al 2 marzo 2025 (immagini delle due pagine precedenti).Il potere iconico di Epstein - fotografo, regista, artista americano nato nel 1952 - qui è alla massima potenza. In, a cura di Brian Wallis (Center for Photography di Woodstock), e riunite per la prima volta, le serie fotografiche più significative realizzate da Epstein negli ultimi vent’anni. Trattano della natura selvaggia, sottoposta al cambiamento climatico e alle trascuratezze umane, e sono divise in tre serie: American Power, Property Rights e Old Growth, frutto di lavori iniziati nel 2003.