In Romagna c' è un forno di paese dove tutti possono andare a cuocere il pane

Ilera un tempo il cuore vivo di ogni piccolo. Da quattro anni a questa parte Sabrina Bianchi, che dallo studio della filosofia è passata a lievito madre e farine con grande naturalezza, lavora per far sì che la sua bottega a Longiano, nel cuore dell'entroterra romagnolo in provincia di Forlì-Cesena, non sia solo un luogo di vendita del suo prodotto ma una vera e propria fucina di socialità. «Ho 40 anni e tre bambini, vivo in un piccolo borgo ma oggi come oggi in luoghi come questo non ci sono più molte situazioni che aiutino le persone a vivere ilin maniera collettiva - dice Sabrina Bianchi delDemetra -. Una volta, ad esempio, le persone andavano tutte insieme la domenica ale proprie cose aldel. Mi ha raccontato il fornaio di allora, Pierino, che le persone portavano teglie di coniglio da fare arrosto e lasagne, oltre alle loro pagnotte e ciambelle, e lui dedicava proprio uno spazio delai compaesani.