Il paradosso | società in panne squadra top

La partita perfetta o quasi. Quella giocata domenica dal Castelfidardo, in casa, contro la Forsempronese, schiantata con tre gol. Una doppietta di Braconi (un gol per tempo) e poi il guizzo di testa di Ausili che stendono la quarta forza del campionato. Domenica i biancoverdi sono partiti a razzo, "in una partita dove abbiamo dato più del solito - conferma il bomber fidardense, Lorenzo Braconi, classe 2002 -. E’ stata la partita del riscatto, perché venivamo dalla sconfitta di L’Aquila, quasi immeritata e ci servivano questi tre punti. Di fronte avevamo unaforte, organizzata, ma ci siamo comportati bene e quando stiamo bene riusciamo a portare a casa il risultato". Due gol, uno di piede e uno di testa, per l’attaccante di casa festeggiati davanti ai propri tifosi. "Quando fai gol è sempre un’emozione unica, è bello, soprattutto è fantastico perché sono di Castelfidardo, ma guardo anche il lato della, il collettivo.