Il nostro anno tutto d’oro. Slam e medaglie olimpiche. Adesso ci guarda il mondo

Il ritorno a casa dell’Insalatiera a fine 2023 sembrava già un pezzo da fantascienza. Era invece solo un antipasto della stagione azzurra che stava venendo. C’è già chi, dopo l’incredibile bis-Davis, il 2024 del tennis italiano lo chiama l’dei miracoli, infiocchettato dagli, da un ragazzo, nato sulle nostre Alpi che ha suonato la carica peril movimento, diventato numero uno al. Sinner che peròndo avanti dice: "Per il 2025 non prometto niente", lasciando intendere che l’prossimo guarderà molto a condizioni fisiche e calendario prima di decidere se giocare la Davis. Intanto, nel 2024, sono arrivati 24 titoli, e "oltre alle cose incredibili che ha fatto Jannik – ha detto qualche giorno fa il presidente Federale Angelo Binaghi – , la vera sorpresa dell’è rappresentata dai successi di Jasmine Paolini, in singolare e nel doppio con Sara Errani".