Lanazione.it - Grande musica del Franci. Un concerto immersivo apre l’anno accademico

Canto e Orchestra sul palco del Teatro dei Rinnovati a in occasione deld’inaugurazione del nuovo annodel Conservatorio ‘Rinaldo’. La cerimonia, il 27 novembre, prenderà il via alle 18 con i saluti istituzionali di Anna Carli e Carlomoreno Volpini, presidente e direttore del. L’esecuzionele sarà introdotta dall’intervento intitolato ‘Le armonie dell’arte: la pittura e lasi incontrano’ a cura di Anna Maria Guiducci, già direttrice della Pinacoteca Nazionale di Siena e Responsabile territoriale della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle province di Siena e Grosseto. La serata proseguirà con ildi Myungjae Kho, soprano, Elisabetta Ricci, mezzo soprano, e dell’Orchestra ‘R.’ composta da 50 elementi tra archi, legni, ottoni e percussioni.