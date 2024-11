Isaechia.it - Grande Fratello, Federica Petagna ha preso una decisione su Alfonso e Stefano: ecco quale

Nel corso dell’ultima puntata delD’Apice esono stati divisi in due zone diverse della Casa.si trova in tugurio con una parte dei suoi coinquilini eè rimasta dov’era, con la restante parte del gruppo.Questa divisione forzata, operata appositamente per testare la stabilità delle coppie, per loro non sta dando i frutti sperati. Ammesso che uno dei due speri fino in fondo in un effettivo ritorno all’amore di un tempo.Nella diretta di sabato sera,si è trovata praticamente costretta dal conduttore a prendere una definitiva posizione nel triangolo amoroso in cui si è cacciata. Dopo continui atteggiamenti ondivaghi, ha scelto di chiudere la propria conoscenza conTediosi, per dedicarsi alla riscoperta del vecchio legame con, che sembrava non del tutto scomparso.