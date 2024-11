Uominiedonnenews.it - Geppi Cucciari, Titolo Di Studio: Ecco Cosa Ha Studiato!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Scopri la vita di, dalla comicità al successo radiofonico e televisivo, passando per i suoi studi ed hobby.: Un Talento Poliedrico tra Comicità e CulturaMaria Giuseppina, meglio conosciuta come, nasce il 18 agosto 1973 a Cagliari. La sua carriera multiforme l’ha vista eccellere come comica, conduttrice radiofonica e televisiva, nonché attrice. Il suo trasferimento a Milano nel 2000 segna l’inizio di un percorso artistico straordinario: inizia a formarsi in un laboratorio teatrale e, nel giro di un anno, entra nel cast di Zelig. Qui conquista il pubblico con la sua pungente ironia, dividendo il palco con volti noti come Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e Michelle Hunziker.La sua verve comica non si ferma alla televisione.approda anche in radio, diventando una presenza fissa del programma Pinocchio su Radio Deejay.