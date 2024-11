Digital-news.it - Fragile, arriva su Prime Video il documentario su Nicolò Fagioli della Juventus

Leggi su Digital-news.it

ha annunciato- La storia di, ildedicato al centrocampistae prodotto daCreator Lab, che sarà disponibile in esclusiva suin Italia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola a partire dal 26 novembre.Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate, difficili da accettare e da gestire. Quella diè una storia dal carattere universale, la storia di un ragazzo che realizza il suo sogno, che inciampa e che intraprende un percorso per rialzarsi e diventare un modello di riferimento per tutti coloro che vivono momenti di difficoltà. Ilha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire sé stesso e la propria carriera.