Fefè, barbiere di strada nelle periferie milanesi: "Taglio gratis i capelli e intanto raccolgo storie"

Milano –, all’anagrafe Raffaele Di Donato, ha 29 anni ed è conosciuto come ‘ildel Blocco’: lavora in un salone da martedì a sabato e, nel tempo libero, taglia, nei “blocchi“ di Milano, regalando anche una chiacchierata. Sotto il cappellino rosso, il suo portafortuna, vede un mondo a colori in cui ogni sfumatura è preziosa. E i giovanissimi fanno a gara per essere tra i suoi ‘client’. In una società frenetica, in cui sembra esserci sempre meno spazio per l’ascolto, perché ascoltare significa fermarsi,va controcorrente. “La comunicazione è importante”, “azzerare la vergogna”, “andare a fondo” e “imparare anche dai più piccoli”: ecco i pilastri su cui regge il suo progetto. In cosa consiste il suo format? “Kit da parrucchiere, telecamera e voglia di “dar voce ai più fragili”, giro per Milano, e non solo,ina chi vivee, nel mentre, di sforbiciata in sforbiciata,i racconti di vita, filmo le interviste e le pubblico sui social.