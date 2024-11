Noinotizie.it - Emendamento: Acquedotto pugliese resta pubblico Governo

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:Presentato ungovernativo relativo all’che afferma il valore strategico a livello nazionale dell’infrastruttura, oltre 33mila chilometri di rete che serve circa 4 milioni di utenti, e consente l’affidamento del servizio idrico secondo il modello delle società in house, superando i profili di illegittimità costituzionale che inficiavano la disciplina regionale in materia.L’è frutto del proficuo confronto svolto tra gli uffici del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e la Regione Puglia, con l’obiettivo comune di garantire la piena operatività di tale infrastruttura strategica per risolvere l’annosa questione.A seguito dell’approvazione dell’governativo, la Regione Puglia provvederà ad adeguare la legge regionale in materia, consentendo cos? di evitare il pronunciamento della Corte costituzionale per il venir meno di tutti i profili di incostituzionalità originariamente denunciati dalcon il proprio ricorso.