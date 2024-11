Cultweb.it - Demure è la parola dell’anno 2024 per Dictionary.com (merito di TikTok)

.com ha nominatocome, un termine che un tempo significava timidezza e modestia, ma che ora è sinonimo di ironia, satira e stile, grazie a una viralità che ha coinvolto milioni di utenti. Per questa, che si è fatta largo anche durante la campagna elettorale americana, dobbiamo ringraziare l’influencer Jools Lebron che sulanciò il suo tormentone “very, very mindful“.Secondo.com laè cresciuta del 1200% in termini di utilizzo tra gennaio e agosto. Proprio in questo lasso di tempo, Lebron è esplosa con i suoi consigli sul make-up e su come mantenere un look low profile e di classe.Un accessorio per il cellulare “very” (fonte: Instagram Jools Lebron)Il termine si riferisce all’essere riservati, quasi umili, ma sui social ha assunto connotazioni più ampie, diventando sinonimo di eleganza e autocontrollo.