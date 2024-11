Cristiano Ronaldo stupisce in Qatar e dedica la vittoria ai tifosi

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-26 13:23:35 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:è contento di aver dato spettacolo dopo che i suoi due gol hanno ispirato Al Nassr allaper 3-1 in casa dell’Al Gharafa nella AFC Champions League ieri sera.La doppietta di– il 912esimo e il 913esimo gol della sua straordinaria carriera – ha portato il club dell’Arabia Saudita sull’orlo della qualificazione per la fase a eliminazione diretta con solo due punti in più nelle ultime tre partite.I portoghesi hanno segnato su entrambi i lati di un tiro dell’Angelo Gabriel per la gioia dei 37.000 spettatori – il 12% della popolazione del– che avevano compiuto il viaggio di 30 miglia fino ad Al Bayt dalla capitale Doha.L’ex attaccante del Real Madrid Joselu ha pareggiato nel finale per i padroni di casa, ma è statoa rubare la scena.