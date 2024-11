Donnaup.it - Bomboloni salati pronti in pochi minuti con ripieno super sfizioso!

Leggi su Donnaup.it

incon!Salve a tutti! Oggi vi mostro come preparo deiin. La magia è sempre la stessa: il rotolo di pasta pizza già pronto!Il, infatti alla classica scamorza affumicata e prosciutto cotto ho aggiunto mezzo peperone. In casa è piaciuto tantissimo. Ovviamente ognuno di voi può scegliere ilche preferisce, ma questa idea è veramente carina per una serata in famiglia oppure con gli amici più cari.Vi lascio agli ingredienti ed al procedimento.incon!Per questa ricetta abbiamo bisogno di questi ingredienti:2 rotoli di pasta pizza già pronta150 grammi di scamorza150 grammi di prosciutto cottomezzo peperone piccoloOlio per friggereProcedimento:Tagliamo gli ingredienti per ila tocchettoni e insieriamo il tutto in un mixer.