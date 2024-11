Ilrestodelcarlino.it - Biglietti del bus a rischio rincari a Bologna: quali potrebbero essere i nuovi prezzi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 novembre 2024 –per idel bus. La decisione non è stata ancora presa, ma se ne parla da tempo ed entro sabato (30 novembre), Comune, Città metropolitana, Tper, Srm e Tpb dovranno trovare la quadra. Un aumento di prezzo che ’balla’ da mesi: il termine ultimo per la decisione finale era stato fissato il 30 settembre, ma poi si è passati al 31 ottobre. Infine, vista la necessità di gestire l’emergenza alluvione che ha colpito la città, il 4 novembre le parti hanno deciso per un’ulteriore proroga prima di avviare un’eventuale manovra tariffaria e quindi ritoccare al rialzo il costo deidei bus per i servizi urbani ed extraurbani. Da qui, la data da cerchiare in rosso è sabato, quando le parti si troveranno all’ennesimo bivio: ulteriore deroga all’aumento, opiù alti.