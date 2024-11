Biccy.it - Basciano in Rai commenta le presunte minacce rivolte a Sophie che hanno riportato i media

“Mi faccio il carcere, devi morire”; “Se non torni con me ti ammazzo come un cane”; “Devi avere paura di tornare a casa”; “Affacciati alla finestra, le paghi tutte”; “Per me sei morta, mi fai schifo”; sono solo alcune delle frasi che secondo la stampa Alessandroavrebbe rivolto aCodegoni, frasi che da Federica Panicucci l’avvocato di lui hato.Are queste frasi è stato anche il diretto interessato e lo ha fatto ai microfoni di Rai1 a La Vita in Diretta: “Quelleche avete letto lei ha dichiarato essereverbali che però non sono né nei messaggi né nei messaggi vocali. Quando esiste una discussione purtroppo a volte interagisci in modo verbale violento, ma mai, solo insulti. Nessuno si fa la galera con degli insulti“. Secondo Alessandro, quindi, quelle frasi (alcune smentite) sarebbero solo state frutto di cattiverie dette durante un litigio e non di reali