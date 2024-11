Ilfoglio.it - Banco Bpm boccia l'offerta di Unicredit: "Condizioni inusuali e rischio per gli stakeholders"

Il giorno dopo il lancio dell'pubblica di scambio da parte diverso la totalità delle azioni diBpm, il Consiglio di amministrazione di piazza Meda precisa in una nota ufficiale che l'operazione di acquisto “non è stata in alcun modo preventivamente concordata con la Banca". Emerge lo stupore rispetto al premio offerto dal gruppo guidato da Andrea Orcel, pari allo 0,5 per cento in più rispetto al prezzo di mercato registrato il 22 novembre a chiusura delle borse. “Tali- afferma la nota - risultano del tuttoper operazioni di questa tipologia, e, nell’opinione del Consiglio di amministrazione, non riflettono in alcun modo la redditività e l’ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionisti diBpm". Piuttosto, proprio tale potenziale risulterebbe ulteriormente rafforzato "dalle operazioni straordinarie recentemente annunciate, che si aggiungono alle azioni già contenute nel piano industriale 2023-26 e che si tradurranno in un aggiornamento degli obiettivi del piano medesimo, già in parte anticipati al mercato".