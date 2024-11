Ilgiorno.it - Arioli, l’artigiano della birra: "Milano stancante e stupenda. Piango perché non vivo più lì"

Il suo è stato un viaggio di andata e ritorno. Non uno solo, ma più viaggi, per motivi differenti. Daalla provincia di Como. Con tanta nostalgia e una sola certezza, "Milan l’è un gran Milan, ghe nient de fà". È la storia di Agostino, milanese di nascita, comasco d’adozione, uno dei padriartigianale italiana, anima del Birrificio Italiano, aperto a Lurago Marinone nel 1996 e dak 2017 con un’insegna anche a, in via Ferrante Aperti.è stato l’ inventoreTipopils, prima bassa fermentazione con Dry Hopping al mondo, unache ha segnato la storia del movimento artigianale indipendente italiano. Innovatore e alchimista per vocazione, nel 2023 ha creato anche una sua linea di sette distillati, Birrificio Italiano Spirits, di cui fanno parte l’Amaro Marasso, il Capparis, quattro versioni di Albedo e Drytto, un London Dry Gin.