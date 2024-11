Violenza donneMattarella | Allarmante

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.15 "Lacontro le donne presenta numeri allarmanti. E' un comportamento che non trova giustificazioni, radicato in disuguaglianze, stereotipi di genere e culture che tollerano o minimizzano gli abusi che si verificano spesso anche in ambito familiare". Così il presidente della Repubblica, Mattarella. Quanto fatto per contrastare il fenomeno non è "sufficiente a salvaguardare le donne, anche giovanissime,che continuano a vedere i loro diritti violati", a cominciare da quello di "poter vivere una vita libera e dignitosa".