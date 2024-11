Anteprima24.it - Violenza donne: carabinieri, nel 2024 quasi 8mila arresti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiottomilaper i reati del Codice Rosso nel, più di quelli compiuti nell’intero 2023. Sono stati per l’esattezza 7. 928 dall’inizio dell’anno glieseguiti daiche nell’ impegno a garantire la sicurezza dellee prevenire situazioni che possano degenerare, prestano particolare attenzione ai cosiddetti “reati spia”, ovvero a quei delitti come gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi e le violenze sessuali, spesso precursori di epiloghi tragici e fatali per le vittime. L’anno scorso glida parte deierano stati 7.644 e nel 2022 7.111. Sempre nei primi dieci mesi del, ihanno perseguito 46.317 reati nell’ambito del Codice Rosso. L’anno scorso erano stati 55.374 più di quelli del 2022 (55.