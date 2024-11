Formiche.net - Unicredit muove su Banco Bpm. Un’operazione nel segno di Draghi

Tutto o quasi, dicono i bene informati, è cominciato dopo che il Tesoro ha blindato Mps, coinvolgendo soci battenti bandiera tricolore. E neldi Mario, poco prima delle 8 di mattina, ha deciso di rompere gli indugi, con un seconda incursione nel mondo bancario, dopo l’affondo su Commerzbank, la seconda banca tedesca, di cui Gae Aulenti si è aggiudicata il 9%, un mese fa. Stavolta, la sonora sferzata al risiko bancario, è però tutta in casa. Come? Offrendo 10 miliardi di euro perBpm.che isserebbe la banca italiana al vertice delle banche europee per capitalizzazione e valore di asset, su per giù 73 miliardi di euro.Nel dettaglio, il controvalore complessivo dell’offerta dinei confronti diBpm, in caso di integrale adesione, sarà di 10,1 miliardi di euro.