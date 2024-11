Justcalcio.com - Tuttosport – “Qui a vita, la classifica la guardiamo”

2024-11-25 11:00:32 Flash news da:ROMA – La Lazio risponde ai successi di Inter (5-0 a Verona), Atalanta (3-1 a Parma) e Fiorentina (2-0 a Como) e battendo con un netto 3-0 il Bologna torna al secondo posto in, a -1 dal Napoli capolista. Quinta vittoria consecutiva per i biancocelesti, settima nelle ultime otto (l’unico ko all’Allianz Stadium contro la Juve lo scorso 19 ottobre) e nona complessiva in questo avvio di campionato (eguagliato il record della stagione 2017-18 stabilito con Simone Inzaghi). Dopo un primo tempo equilibrato, la sfida cambia al 35? quando Pobega, già ammonito, interviene fuori tempo su Guendouzi nell’area di rigore avversaria e lascia i suoi in inferiorità numerica. La squadra di Marco Baroni ne approfitta e nella ripresa cala il tris con Gigou, Zaccagni e Dele-Bashiru.