Terracina al volante ubriaco | nei guai un 37enne

, 25 novembre 2024- All’alba di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dihannodeferito, in stato di libertà, un uomo di 37 anni residente a Fondi per il reato di guida in stato di ebrezza alcoolica.Nello specifico, i Carabinieri, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato mentre era alla guida della propria autovettura. Sottoposto ad accertamento con etilometro in dotazione, è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore al consentito.Pertanto, i Carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente, mentre l’autovettura è stata affidata ad un soggetto appositamente intervenuto.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.