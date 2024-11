Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 25 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest'25, ci aspetta una giornata relativamente soft a livelloivo dopo i tantidi rilievo dell'ultimo weekend. Per quanto riguarda i colori azzurri l'attesa è tutta per la sfida del PalaBigi di Reggio Emilia tra Italia e Islanda, valevole per il girone di qualificazione alla fase finale dei Campionati Europei 2025 di basket maschile.La squadra di coach Pozzecco, imbattuta dopo le prime tre partite del gruppo B, si garantirebbe la certezza aritmetica del pass per Eurobasket 2025 (avanzano le prime tre di ogni raggruppamento) in caso di successo casalingo contro gli islandesi. Nel frattempo a Singapore comincia il Mondiale di scacchi, con gara-1 del confronto tra il cinese Ding Liren e l'indiano Gukesh Dommaraju.Nel tardo pomeriggio ed in serata ci sarà spazio anche per il calcio, con i posticipi di Serie A e Premier League.