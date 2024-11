Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale del 29 novembre, la commissione di garanzia chiede l’intervento di Salvini: “Ridurlo a 4 ore nei trasporti”

Lodel 29contro la manovra va ridotto entro una “soglia di tollerabilità”. Arlo è ladisugli scioperi, che dopo il braccio di ferro con i sindacati andato in scena il 19bypassa Cgil e Uil e si rivolge al ministro deiMatteo. Che già si era detto pronto a “precettare” i lavoratori in caso diselvaggio. La presidente Paola Bellocchi glidi attivarsi per “ridurre a quattro ore la durata degli scioperi generali del prossimo 29, relativamente ai settori del trasporto passeggeri” perché si profila “il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”.In una delibera approvata nel pomeriggio, laha segnalato al Ministro che venerdì prossimo è prevista la “concentrazione di una pluralità di scioperi”, alcuni dei quali già indicati come illegittimi, e rileva che questo lede il diritto alla mobilità dei cittadini e utenti.