Ilgiorno.it - San Giuliano, detenuto in permesso si ubriaca e investe con un furgone un pensionato: condannato per omicidio stradale

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 25 novembre 2024 – Il Gup del tribunale di Lodi haa 9 anni e 6 mesi di reclusione per accuse che comprendono l'e la guida in stato di ebbrezza, Vasco Dall'Osto, il 27enne originario di Garbagnate Milanese che il 15 maggio del 2023 a SanMilanese aveva travolto e ucciso con unun uomo di 78 anni in bicicletta, Renato Borsotti. Dall'Osto aveva da poco ottenuto la semilibertà dal carcere di Bollate, dove stava scontando una precedente condanna, ed era stato assegnato a compiere alcuni lavori nella zona di Cava Tecchione, quando si era messo al volante di uno dei mezzi della cooperativa e aveva travolto il, senza poi fermarsi e cercando la fuga buttandosi nel laghetto della cava, dove la polizia locale di SanMilanese l'aveva arrestato.