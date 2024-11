Lanazione.it - Pecorino della Valdorcia conquista il "Super Gold"

Fine anno, tempo di classifiche. Così è anche per i formaggi, prodotto che nella provincia di Siena si esprime con un’alta qualità grazie, soprattutto, al. La, in particolare, con i suoi verdi pascoli, un’aria speciale e un mestiere che è stato tramandato di generazione in generazione, riesce a brillare di luce propria. La dimostrazione, l’ennesima, è arrivata ai "World Cheese Awards", il campionato mondiale dei formaggi che quest’anno si è tenuto a Viseu, in Portogallo. E se il migliore in assoluto è stato un formaggio lusitano, lasi è fatta notare.il prestigioso "", ilaffinato con foglie di noceSocietà Cooperativa Val d’Orcia, storica realtà nata nel 1964 con sede a Contignano. Un premio già vinto in passato, a dimostrazionebontà del lavoro svolto, ma che non è stato l’unico di questa edizione: in totale nove medaglie, oltre al "" ci sono anche tre argenti e cinque bronzi.