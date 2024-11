Iodonna.it - Osborn Elliott ci mette un po' a capire che le donne hanno ragione. Proprio lui, che ha sempre considerato la sua rivista un esempio di libertà giornalistica, ora si trova di fronte 46 delle sue impiegate che lo accusano di oppressione sessista

Giornalismo e femminismo.ciun po’ ache lelui, che hala suaundi, ora sidi46sueche lodi. Ma quel giorno, il 16 marzo 1970, nel mondo dei media succede qualcosa mai accaduto prima: un gruppo didecide di lottare per i propri diritti. Grandie libri sul femminismo: 10 storie da leggere X Leggi anche › Dalle conquisteBoomers a oggi, piccola guida al femminismo e alle sue battaglie, detto Oz, inaspettato co-protagonista della prima lotta legale per discriminazione di genere nel giornalismo, lo racconterà nel suo libro di memorie, The World of Oz: «Era unacontraddizioni agghiaccianti della cultura dell’epoca: difendere i diritti civili per tutti mentre si tollerava, o si trascurava, la sottomissione».