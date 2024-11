Non mi è rimasta una lacrima Cristiano Malgioglio il dolore per il grave lutto in famiglia

Leggi su Caffeinamagazine.it

per. Il cantante, paroliere e noto personaggio tv sta vivendo un grandeper la morte della sorella Filippa. L’attuale giudice di canto di Amici è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata di ieri, sabato 24 novembre, di Verissimo e ha raccontato tutto.“Mi ha lasciato qualche settimana fa mia sorella e per me è unimmenso” ha confessato. L’amatissimo personaggio della musica e dello spettacolo italiano ha rivelato alcuni aspetti particolari del rapporto che lo legava all’adorata sorella: “Non volevo piangere, volevo evitare di venire qui ma mia sorella non me l’avrebbe permesso, lei amava questo programma e lo faccio per lei”.Leggi anche: “Ecco perché ce la teniamo”. Tale e quale show, il commento disu Carmen Di Pietroricorda a Verissimo la sorella Filippaha quindi proseguito: “Ho bisogno di svagarmi adesso, lei era la bussola della mia vita, mi dava buoni consigli.