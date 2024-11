Gaeta.it - Milano ricorda le vittime di femminicidio nella seduta del Consiglio comunale del 25 novembre

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della Giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne, ildiha dedicato la suare le 96didall’inizio dell’anno. Un gesto simbolico che mira a mettere in evidenza un problema culturale profondo e radicatosocietà.La cerimonia di commemorazioneLaè iniziata con una solenne lettura dei nomi delle donne uccise, a cui hanno preso parte tutti i membri del, incluso il sindaco Giuseppe Sala. Ogni consigliere e assessore ha letto due nomi, creando un momento di profonda riflessione su una realtà che colpisce drammaticamente il nostro paese. Questo gesto non è stato solo un atto di memoria, ma ha rappresentato una presa di coscienza collettiva sui gravi temi legati alla violenza di genere.