Ilfattoquotidiano.it - Mafia e potere, una cosa sola: Gratteri presenta il suo ultimo libro con Salvatore Borsellino

Nicolatorna are il suoin Lombardia. Il procuratore di Napoli sarà impegnato in una sorta di tour per parlare del suosaggio, come di consueto scritto insieme al professor Antonio Nicaso: s’intitola Una, come le mafie si sono integrate aled è edito da Montadori. Nelsi racconta di come ildelle organizzazioni criminali sia cresciuto, nonostante oggi le mafie siano meno visibili: non sparano più.e Nicaso tracciano la parabola che ha portato i principali mercati finanziari mondiali e la politica a essere infiltrati dai clan diventando di fatto “una”.La primazione sarà alla Scuola Bonvesin di Legnano, in provincia di Milano, sabato 7 dicembre alle 17. Insieme ai due autori, interverrà il fondatore del movimento Agende Rossee Luigi Piccirillo, presidente dell’associazione Su la testa e ormai appassionato organizzatore dei tour lombardi di