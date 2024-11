Digital-news.it - Luca Argentero in 'La Coda del Diavolo' - Prima TV Sky Cinema e NOW (4K Ondemand)

Arriva in esclusiva su Skyun nuovo film cone Cristiana Dell’Anna, LADEL, in onda lunedì 25 novembre alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Tratto dal libro di Maurizio Maggi (Longanesi & C.), LADELè un action thriller ad alta tensione che vede protagonista(Saturno contro, Mangia, prega, ama, Poli opposti) nel ruolo di Sante Moras, un ex poliziotto oggi guardia carceraria, che viene incastrato per omicidio; al suo fianco Cristiana Dell’Anna (Gomorra – La serie, Qui rido io, Cabrini) che interpreta Fabiana Lai, una giornalista che non intende fermarsi di fronte alle apparenze, e sulle sue tracce Francesco Acquaroli (A casa tutti bene – La serie, Unwanted - Ostaggi del mare, Dogman) nei panni di Tommaso Lago, un commissario di polizia tanto inflessibile quanto determinato.