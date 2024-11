Oasport.it - LIVE Italia-Islanda 29-32, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: debutto per Dame Sarr, azzurri a -3 all’intervallo lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:27edsono già ritornate sul parquet per il riscalnto in vista della ripresa, ma intanto al PalaBigi si sta celebrando la squadra Under 17 vice-campione del mondo quest’estate.21:25 7 punti di Michele Vitali e 6 di Nicola Akele per gli, con Gudmundsson top scorer degli islandesi con 9 punti – 7 punti per Fridriksson. Ospiti più precisi da due (58.3%), con l’che fatica a trovare la via del canestro dall’arco (21.4%) ma non si fa trovare impreparata sotto il ferro con 21 rimbalzi raccolti contro i 20 dei nordici.Si chiude anche il secondo quarto: si vasul punteggio di 29-32 in favore dell’, con l’che ha ricucito lo strappo!29-32 Piazzato di Nicolò Melli!27-32 Gudmundsson perfetto dall’arco: l’torna a segnare, +5 a meno di due minuti dalla seconda sirena.