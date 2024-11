Oasport.it - L’Italia ha vinto la Coppa Davis per due volte di fila: le nazioni che ci erano riuscite

La squadra italiana di tennis ha conquistato per la terza volta nella propria storia la. Le celebre Insalatiera è finita nuovamente nelle mani dei giocatori azzurri, capitanati da Filippo Volandri. Dopo il sigillo del 2023, c’è stata la replica quest’anno, andando a riscrivere un nuovo capitolo nel romanzo tennistico tricolore.Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati protagonisti di questo magico percorso, sublimato dal successo nell’atto conclusivo contro l’Olanda. Il romano ha regolato in due set Botic van de Zandschulp, sciorinando la miglior prestazione del 2024 nel momento che più contava per lui. Il pusterese, reduce da un’annata fantastica e impegnativa, ha saputo tenere a bada un arrembante Tallon Griekspoor, regolandolo anch’egli in due parziali.Almeno due successi consecutivi sono arrivati da altre seinella storia ultra centenaria della