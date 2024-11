Unlimitednews.it - L’innovazione Amazon nel settore degli imballaggi passa dal Lab italiano

MILANO (ITALPRESS) – L’Operations Innovation Lab di Vercelli è il primo hub diin Europa in cui vengono testati strumenti innovativi per la riduzione e l’automazione, a testimonianza del ruolo chiave giocato dall’Italia per la sperimentazione diin questo campo. Dalle macchine per l’o automatizzato alle buste bio-based per la spesa,sta innovando per ridurre la sua impronta ecologica nell’ambitoe l’Italia rappresenta in questo senso un centro di eccellenza e di sperimentazione.Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha visitato l’Operations Innovation Lab dia Vercelli. La visita ha avuto l’obiettivo di evidenziare l’importanza della collaborazione trapubblico e privato pernell’ambitosostenibili.