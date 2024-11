Lanazione.it - L’Arezzo non ha cambiato passo. Perugia ed Entella sono sfide-bivio

In attesa di capire se il pugno duro del presidente Manzo con la scelta di mandare la squadra in ritiro a data da destinarsi, sortirà i suoi effetti già mercoledì nel derby di Coppa Italia, è evidente come, al momento la famigerata asticellanon sia ancora riuscito ad alzarla. Dopo 16 giornate di campionato e a tre dalla fine del girone d’andata, gli amaranto restano nel limbo di un rendimento che non è mai decollato e una classifica che è sostanzialmente la stessa con la quale era terminato lo scorso campionato. È stata la stessa società nel comunicato con il quale annunciava il ritiro ad ammettere che finora il livello di prestazioni e di risultati non è stato quello atteso. L’obiettivo più volte sbandierato ad inizio stagione dal patron è stato quello di migliorare la scorsa stagione con lo slogan "alziamo l’asticella".