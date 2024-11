Linkiesta.it - La responsabilità collettiva e urgente della sicurezza europea, secondo Andrius Kubilius

Pubblichiamo il testo completo dell’intervento del commissario Ue per la difesa e lo spaziotenuto nella seconda giornata de Linkiesta FestivalVi mando i miei complimenti a Linkiesta Festival direttamente dal palazzo del Parlamento europeo a Bruxelles. Come Commissario designato per la difesa e lo spazio, sto ancora aspettando che la Commissione venga approvata dal Parlamento europeo, ma nel frattempo abbiamo già iniziato a lavorare intensamente su tutte le questioni relative alla difesa. È per me un grande onore potervi rivolgere un saluto come Commissario designato e condividere alcune riflessioni su questo tema cruciale, al centro di questo panel dedicato alla difesae ucraina.Le questioni ucraine sono strettamente legate alla difesa. Quando la Russia ha iniziato la guerra contro l’Ucraina, l’attenzione sui temidifesa è aumentata significativamente.