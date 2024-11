Tvplay.it - “Irriconoscibile, delusione”: Juventus, la sentenza che inchioda il top player

Leggi su Tvplay.it

Arriva lacheil topdella, ma non soltanto lui: nel mirino anche il compagno di squadra, ecco cosa sta succedendoLa stagione dellasta lasciando molto a desiderare sotto tanti punti di vista. In Serie A la squadra di Thiago Motta è imbattuta, è vero, ma fatica a trovare un’identità precisa che gli permetta di offrire un gioco scoppiettante. E infatti contro Inter, Napoli e Milan sono arrivati tre pareggi, per non parlare di altri passi falsi come col Parma.“”:, lacheil top(LaPresse) Tvplay.itIn linea generale, sei pareggi nelle ultime dieci sono decisamente troppi per una squadra che ha la forza per competere per lo Scudetto. Ma è anche vero che la Juve è una squadra giovane, che punta su talenti non ancora esplosi del tutto.