Quotidiano.net - Influenza aviaria sull’uomo, i sintomi. Bassetti: “Il virus andrebbe cercato”

Roma, 25 novembre 2024 – Sull’l’infettivologo Matteousa parole chiarissime da mesi. A luglio aveva dichiarato: “Nessuno ha dubbi che sarà la prossima pandemia. E ha ripetuto lo stesso concetto dopo i contagi tra Canada e Stati Uniti, l’adolescente e il primo caso pediatrico in California. Abbiamo rivolto cinque domande al professore. Professor, in questo caso ci sta proprio: lei lo aveva detto. “Mi pare abbastanza evidente che serve attenzione per unche ha fatto 55 casi negli Stati Uniti nel 2024 più di quanti ne ha fatti mai”. Quali sono idell’? “Isono quelli dell’, ilpuò dare la polmonite interstiziale, un adolescente in Canada è finito in rianimazione. Chissà quanti casi ci saranno stati e non ce ne siamo accorti, negli Usa o altrove”.