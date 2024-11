Ilrestodelcarlino.it - Il wax arriva a Imola: cos’è la nuova droga

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 novembre 2024 – Era agli arresti domiciliari, ma questo non gli impediva di spacciare. Il pusher, un ventisettenne italiano, sottoposto a un controllo domiciliare dai carabinieri, è stato infatti trovato in possesso di oltre due etti di, motivo per cui è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando i militari dell'Arma del nucleo operativo radiomobile si sono recati per un controllo a casa del ventisettenne, agli arresti domiciliari per altri fatti commessi in precedenza. Varcata la soglia dell'abitazione, però, i carabinieri hanno subito sentito l'odore inconfondibile di marijuana e hanno deciso di procedere a una perquisizione accurata dell'appartamento. I militari hanno così trovato oltre due etti di sostanze stupefacenti tra marijuana, hashish e la wax, unasimile a una cera, definita ladell’euforia, estratta dalla cannabis con l’uso del gas butano, molto in voga tra i giovani, ma che provoca gravi danni alla salute, anche a causa del suo elevato principio attivo.