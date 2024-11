Sport.quotidiano.net - Il tennis in copertina. Colpaccio del Tc Italia, Forte conserva la serie A1

Leggi su Sport.quotidiano.net

dei Marmi, 25 novembre 2024 – Missione compiuta. Ilgiocherà anche il prossimo anno nel campionato diA1 a squadre, grazie al 4-0 di ieri nello spareggio contro Bassano. “Siamo molto soddisfatti – ha commentato il patron Sergio Marrai –: anche stavolta la conferma che il nostro organico è di qualità, se potessimo avere tutti i titolari a disposizione chissà che cosa potrebbe venire fuori”. Sono stati gli under Lorenzo Carboni e Marco Furlanetto a tracciare il percorso salvezza, conquistando due vittorie pesanti rispettivamente contro Tommaso Gabrielli (2-0: 7-5, 6-4) e Francesco Salviato (2-1: 5-7, 7-6 e 6-1). Sul 2-0 – dopo il 4-2 dell’andata – sarebbe servito un altro successo per chiudere anzitempo la sfida. E così è stato non senza qualche brivido nel confronto che ha messo di fronte Luca Potenza (utilizzato al posto di Stefano Travaglia, alle spese con un dolore alla spalla) a Marco Speronello che nella precedente giornata aveva impressionato per qualità di gioco e temperamento.