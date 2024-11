Liberoquotidiano.it - Il divertimento cambia, al ritmo di cibo & show

Che succede nel variopinto universo delitaliano? Accanto alla classica discoteca notturna, nascono alternative. Dall'aperitivo in poi, si balla e si canta. In tanti modi diversi. Ad esempio, lo si fa mentre ci si godono divertenticooking ogni domenica, dalle 19 in poi, all'Hotel Costez di Cazzago, in piena Franciacorta, spazio che ha appena compiuto 18 anni. A novembre '24, nel mese più 'freddo' dell'anno dal punto di vista del(sta tra Halloween e le feste di fine anno), in controtendenza, i fratelli Paolo; Francesco Battaglia tengono aperto il loro DJ bar non più due (venerdì e sabato) per tre appuntamenti. Costanti sono musica, bollicine e cocktail d'autore, ma nei giorni festivi ildiventa protagonista. Attraversando tutta l'Italia e tornando all'inizio del weekend, a Gela, in provincia di Caltanissetta, nel cuore della Sicilia più vera, piace da tempo la pizza del napoletano Daniele Cacciuolo, che da qualche tempo ha rinnovato il suo locale chiamandolo con il proprio nome.