Sport.quotidiano.net - I precedenti. Otto vittorie e tredici pareggi in 36 incontri con i friulani

Quella di oggi alle 18.30 sarà la sfida numero 37 tra Empoli e Udinese, con iin vantaggio per 15a 8 nei, a fronte di 13. In totale equilibrio, invece, i 18 confronti disputati finora al Castellani, con sei successi a testa e altrettanti. L’Empoli, però, non vince in casa dal 6 dicembre 2021 quando si impose per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. Curiosità, anche in quel caso si giocò alle 18.30 di lunedì. Quella di oggi sarà la terza volta che la sfida tra Empoli e Udinese va in scena in posticipo di lunedì, sempre al Castellani, con iche hanno vinto 2-1 l’altro precedente del 26 gennaio 2015 per effetto dei gol del grande ex Di Natale e di Widmer, intervallati dal momentaneoo azzurro a opera di Saponara.