Giovani e dipendenze | l’Asl Roma 3 rafforza la rete di supporto territoriale

Leggi su Ilfaroonline.it

Leli rappresentano una problematica sempre più diffusa nel territorio coperto dal3, che include Ostia, Fiumicino e parte di. A confermarlo è il direttore della UOC, il dottor Anastasi, che evidenzia come cannabis, metanfetamine, alcol e crack siano le sostanze più comunemente usate dai. Nonostante il consumo di oppiacei sia in diminuzione, cocaina e alcol continuano a rappresentare sfide significative.Ne abbiamo parlato, in un incontro presso lo “sportello” di Fiumicino, proprio con il Dott. Giuseppe Anastasi (Direttore U.O.C. SALUTE EASL3) e con la dott.ssa Claudia Boro (Coordinatore infermieristico e referente delle attività di Prevenzione SerD ASL3 e referente Sportello), focalizzando l’attenzione sul Progetto Unplugged nelle scuole del territorio e sui 3 sportelli per idella ASL3.