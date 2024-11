361magazine.com - Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: il progetto che combina bellezza e solidarietà

Leggi su 361magazine.com

ASTRA Make-up in prima linealacon Libera.Mente Donna. I dettagli In occasione dellaper l’eliminazione dellaAstra Make-Up – beauty brand Italiano con 35 anni di expertise che parla il linguaggio del self-love offrendo prodotti dall’altissima performance – sostiene ancora una voltaLibera.mente Donna ets associazione che ogni giorno si impegna sul territorio umbro sul versante della prevenzione e del contrasto alladi genere.Proseguendo nel percorso che negli ultimi anni ha visto il brand al fianco dell’associazione, Astra Make-Up ha deciso di prevedere una donazione, in un momento di forte sensibilizzazione come il 25 novembre, per contribuire alla realizzazione di progetti volti a promuove il diritto die minori a una vita senzae all’eliminazione degli stereotipi legati al ruolo della donna nella società.