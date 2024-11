Gaeta.it - Ferrara ospita il primo festival dedicato all’educazione musicale: Onde Sonore 2023

Dal 29 novembre all'1 dicembre,si prepara ad accogliere, un innovativoche celebra l'educazione alla musica. Quest'evento offre ben sedici performance gratuite in sette locali della città, coinvolgendo una trentina di artisti, tra cui gruppi musicali, cori, ensemble e orchestre. Promosso da Assonanza, l'Associazione delle scuole di musica dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con la Cattedra Unesco di Educazione, crescita e uguaglianza dell'Università di, ilgode del supporto della Regione e del patrocinio della Commissione Nazionale Unesco. Ogni appuntamento mira a unire ascolto e apprendimento, creando un'occasione per riflessioni e connessioni tra diverse forme artistiche.Un programma ricco di eventi e collaborazioniIlnon si limita a presentare concerti musicali, ma propone un programma multidisciplinare che integra l'alfabeto delle note con altri linguaggi espressivi.