Anteprima24.it - Contrasto ai tumori con grani e verdure: a Caserta, weekend di studio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoA, il 23 e 24 novembre, si è svolto un congresso dal titolo «Nutrizione Clinica e Oncologia Integrata: tra Genetica, Metabolismo e Ambiente», focalizzando sull’importanza di alcuni alimenti, come iantichi, le alghe e leautoctone, nel contrastare sostanze tossiche che possono causare malattie gravi, inclusi i. L’evento è stato organizzato dalla DDClinic Foundation, in collaborazione con la Fondazione Italiana Biologi e altre associazioni.Durante il congresso, si è discusso del legame scientifico tra genetica, nutrizione e l’inquinamento ambientale, con particolare attenzione alle nano particelle, invisibili a occhio nudo ma responsabili di gravi malattie. Il presidente della Federazione Nazionale Ordine dei Biologi, Vincenzo D’Anna, ha sottolineato come alcuni cibi possano “detossificare” l’organismo, tra cui iantichi ricchi di selenio, le alghe e leautoctone.